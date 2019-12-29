Косторная: чемпионат России убедил, что нужно усложнять программы

КРАСНОЯРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Результаты чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске убедили в том, что для побед нужно быть еще более дисциплинированной, а также усложнять свои программы. Такое мнение высказала журналистам фигуристка Алена Косторная.

Косторная на чемпионате страны в Красноярске заняла второе место. Чемпионкой России стала Анна Щербакова, третье место у Александры Трусовой.

"Было обидно - был достаточно большой запас по короткой программе, и потом его не хватило в произвольной, значит, нужно пробовать новые элементы, усложнять программу. И кататься чисто, а не теряя на тех прыжках, где могла набрать достаточно много плюсов, - сказала Косторная. - Буду серьезнее и внимательнее ко всему относиться, стараться быть более дисциплинированной".

Спортсменка планирует добавить к своему арсеналу прыжков четверной сальхов: "Пробовала его - пока это сырой прыжок, который нужно учить. Но по траектории лечу ровно, а значит, шансы есть".

На вопрос журналистов, ставит ли Косторная перед собой задачу выучить все возможные четверные прыжки, она с улыбкой ответила: "Нет, это скорее задача Саши [Трусовой], причем не за карьеру, а за рекордно короткое время. Я иду шаг за шагом. Моя задача получать удовольствие от того, что я делаю, и находиться среди таких спортсменов уже радость".