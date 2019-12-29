Биатлонист Слепов ждет хороших новостей от тренерского штаба после соревнований в Ижевске

В заключительной мужской гонке на "Ижевской винтовке" - спринте на 10 км - Слепов занял второе место. Ранее он победил в первой спринтерской гонке на 10 км и в индивидуальной гонке на 20 км, выполнив тем самым критерии отбора в сборную России на этапы Кубка мира.

ИЖЕВСК, 29 декабря. Биатлонист Алексей Слепов доволен выступлением на "Ижевской винтовке" и ждет хороших новостей от тренерского штаба сборной России по результатам соревнований. Об этом спортсмен сообщил ТАСС в воскресенье.

"Будем ждать хороших новостей от тренерского штаба, надеюсь, все будет хорошо у меня и дальше, я в любом случае не отчаиваюсь, собираю все свои вещи и увожу призы домой", - сказал Слепов.

Биатлонист считает, что успеха удалось добиться благодаря слаженной работе команды. "Результаты оцениваю хорошо, потому что все три дня в призерах, грех жаловаться на такое выступление. Здесь и я хорошо сработал, и команда, все замечательно. Что касается трассы, зрителей и болельщиков - все было на высшем уровне", - добавил Слепов.

"Ижевская винтовка" является отборочным турниром для попадания в заявку сборной России на этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). По итогам трех гонок наибольшее количество баллов набрал Слепов (57), таким образом, он выполнил критерии отбора в сборную России на предстоящие три этапа. Также попадание в состав национальной команды себе уже обеспечили Александр Логинов и Матвей Елисеев, поскольку они находятся в числе 25 лучших биатлонистов общего зачета Кубка мира, остальные три спортсмена определятся решением тренерского штаба.

Соревнования закончатся в воскресенье женским спринтом на дистанции 7,5 км. В этом году в "Ижевской винтовке" принимают участие около 180 спортсменов - представителей 25 регионов.