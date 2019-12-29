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Чемпионат России по фигурному катанию

Фигуристка Косторная заявила, что не прочь выступить на Олимпиаде в конном спорте

Спортсменка отметила, что увлекается выездкой и конкуром

КРАСНОЯРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Российская фигуристка Алена Косторная всерьез увлечена конным спортом и не прочь принять участие в Олимпийских играх в этом виде спорта. Об этом спортсменка рассказала журналистам после выступления на чемпионате России в Красноярске.

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Обладательница золота финала серии Гран-при Косторная стала на чемпионате России второй.

"Я увлекаюсь конным спортом, занимаюсь выездкой, пробую конкур - это как скольжение, а потом уже прыжки. Летом я летала на отдых, специально выбирали отели с конюшнями, также у моей тети есть лошадь - могу приехать в любой момент, "собрать" коня и позаниматься", - рассказала Косторная.

"Олимпиада в конном спорте? Почему бы и нет", - призналась она.

Косторной 16 лет, она является победительницей финала юниорской серии Гран-при прошлого сезона, в позапрошлом сезоне она стала второй, также в ее активе серебро юниорского чемпионата мира (2018). В текущем сезоне Косторная одержала победы на этапах Гран-при во Франции и Японии и выиграла финал серии, который прошел в Италии, ранее на чемпионатах России спортсменка дважды становилась третьей.

Теги
Чемпионат России по фигурному катанию
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