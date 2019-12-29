Ларионов: cборная России приняла извинения канадских хоккеистов за инцидент во время гимна

ОСТРАВА /Чехия/, 29 декабря. /ТАСС/. Молодежная сборная России по хоккею приняла извинения за инцидент, который произошел во время исполнения российского национального гимна после матча второго тура группового этапа чемпионата мира с канадцами. Об этом журналистам рассказал помощник главного тренера сборной России Игорь Ларионов.

Капитан канадских хоккеистов извинился за то, что не снял шлем во время гимна России

Встреча завершилась победой российских хоккеистов со счетом 6:0. После игры капитан канадской сборной Барретт Хэйтон не снял шлем во время исполнения гимна в честь победителей. Россияне после этого отказались пожать руку Хэйтону. Позднее Хэйтон и Федерация хоккея Канады принесли извинения российской команде.

"Это молодежь. Понимаем, что не совсем приятно, но можем только принять и поддержать тот факт, что они извинились", - сказал Ларионов.

В воскресенье сборная России в матче третьего тура группового этапа сыграет с командой США. "Вчера был хороший матч, но он остался уже в истории и чем быстрее мы его забудем, тем лучше будет, мы живем сегодняшним днем. На сегодняшний матч мы выходим с хорошим настроением, потенциал команды еще полностью не использован. Хочется увидеть более быстрое движение шайбы и надеяться, что мы реализуем то, что создаем в большинстве", - отметил Ларионов.

В группе В, в которой помимо сборных России, Канады и США выступают команды Чехии и Германии, после двух туров все сборные имеют по три очка. Россияне занимают первое место по дополнительным показателям.