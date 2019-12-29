Ларионов: cборная России приняла извинения канадских хоккеистов за инцидент во время гимна

ОСТРАВА /Чехия/, 29 декабря. /ТАСС/. Молодежная сборная России по хоккею приняла извинения за инцидент, который произошел во время исполнения российского национального гимна после матча второго тура группового этапа чемпионата мира с канадцами. Об этом журналистам рассказал помощник главного тренера сборной России Игорь Ларионов.
Встреча завершилась победой российских хоккеистов со счетом 6:0. После игры капитан канадской сборной Барретт Хэйтон не снял шлем во время исполнения гимна в честь победителей. Россияне после этого отказались пожать руку Хэйтону. Позднее Хэйтон и Федерация хоккея Канады принесли извинения российской команде.
"Это молодежь. Понимаем, что не совсем приятно, но можем только принять и поддержать тот факт, что они извинились", - сказал Ларионов.
В воскресенье сборная России в матче третьего тура группового этапа сыграет с командой США. "Вчера был хороший матч, но он остался уже в истории и чем быстрее мы его забудем, тем лучше будет, мы живем сегодняшним днем. На сегодняшний матч мы выходим с хорошим настроением, потенциал команды еще полностью не использован. Хочется увидеть более быстрое движение шайбы и надеяться, что мы реализуем то, что создаем в большинстве", - отметил Ларионов.
В группе В, в которой помимо сборных России, Канады и США выступают команды Чехии и Германии, после двух туров все сборные имеют по три очка. Россияне занимают первое место по дополнительным показателям.