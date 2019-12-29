Ласицкене, Сидорова и Шубенков опубликовали открытое письмо к руководству ВФЛА

ТАСС, 29 декабря. Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и бегун Сергей Шубенков опубликовали открытое письмо, адресованное к руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Письмо опубликовано в аккаунтах спортсменов в Instagram.

Необходимость публикации открытого письма спортсмены обосновали тем, что в субботу с официального сайта организации был удален состав комиссии спортсменов. Таким образом, атлеты надеются на легитимность своей инициативы.

В письме изложены ключевые вопросы атлетов к ВФЛА. В частности, спортсменов интересует вопрос о дате заседания внеочередных выборов нового руководства организации, которые запланированы на 28 февраля, несмотря на просьбу атлетов провести выборы в январе, чтобы сохранить шансы на участие в международном зимнем сезоне. Одним из пунктов письма является порядок действий нового руководства ВФЛА по получению нейтральных статусов, атлетов интересуют шаги, которые были предприняты, и дальнейшая стратегия с учетом разных вариантов развития событий.

Помимо этого, спортсменов интересует судьба дорожной карты ВФЛА, итоговый вариант которой еще не опубликован, а также вопрос об отсрочке, которую организация запросила у независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU), для ответа на обвинения по делу о нарушении антидопинговых правил прыгуном в высоту Данилой Лысенко.

AIU после совместного с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) расследования 21 ноября временно отстранил на тот момент президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина и еще четверых сотрудников ВФЛА за подделку документов, которые Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования. После отстранения Шляхтина временно исполняющей обязанности президента ВФЛА стала Юлия Тарасенко.

ВФЛА с ноября 2015 года лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в связи с чередой допинговых нарушений российскими легкоатлетами. По этой причине спортсмены страны допускаются к международным стартам только в нейтральном статусе.