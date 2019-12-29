Ласицкене, Сидорова и Шубенков опубликовали открытое письмо к руководству ВФЛА

ТАСС, 29 декабря. Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и бегун Сергей Шубенков опубликовали открытое письмо, адресованное к руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Письмо опубликовано в аккаунтах спортсменов в Instagram.
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Руководству ВФЛА Перед Новым годом члены комиссии спортсменов ВФЛА (многие из них только недавно узнали о том, что они уже много лет являются членами данной комиссии) хотели провести заседание. Но на днях в СМИ появилось сообщение о снятии с Марины Купцовой обязанностей председателя Комиссии спортсменов (при этом фамилии нового председателя названо не было). А в субботу (28 декабря) состав Комиссии спортсменов с сайта ВФЛА попросту исчез. Дабы наша инициатива не была объявлена ВФЛА нелегитимной, мы решили изложить свои мысли и вопросы к руководству федерации в этом открытом письме (копия письма направлена и в ВФЛА). 1. Президиум ВФЛА мог еще на заседании от 23 ноября назначить дату внеочередных выборов нового руководства, ориентировочно на конец января. И тогда у нас (атлетов) сохранялись бы шансы на международный зимний сезон. Почему это не было сделано? С выборами, назначенными на 28 февраля про зимний сезон нам всем, скорее всего, можно забыть. Всем (похоже, кроме руководства ВФЛА) понятно, что World Athletics не будет делать никаких движений пока не произойдет смена нынешнего руководства. Прозвучавший ответ - так удобней членам конференции, которые в конце февраля приедут на чемпионат России, не выдерживает никакой критики! 2. Что конкретно было сделано ВФЛА за последние полтора месяца для того чтобы процесс выдачи нейтральных статусов был возобновлён? Кому вы писали? Кто вёл переписку? Какие письма были направлены и на какие адреса? Какие получили ответы? Какие шаги еще были предприняты? Что ещё собираетесь делать (с учетом разных вариантов развития событий)? И когда? 3. Минспорт РФ поставил перед ВФЛА задачу до 3 декабря во взаимодействии с РУСАДА разработать и утвердить «дорожную карту» по устранению федерацией нарушений антидопинговых правил. Но она до сих пор не утверждена, хотя с момента дедлайна прошел почти месяц. «Карту» предложенную РУСАДА мы давно уже видели. Где «карта» ВФЛА и что в ней? Где итоговый вариант? Где мы можем с ним ознакомиться? С кем этот план обсуждался и кем конкретно принимался? Кто и за какой пункт при реализации «дорожной карты» несет ответственность? Продолжение в первом комментарии ⬇️ или в карусели ⬆️
Необходимость публикации открытого письма спортсмены обосновали тем, что в субботу с официального сайта организации был удален состав комиссии спортсменов. Таким образом, атлеты надеются на легитимность своей инициативы.
В письме изложены ключевые вопросы атлетов к ВФЛА. В частности, спортсменов интересует вопрос о дате заседания внеочередных выборов нового руководства организации, которые запланированы на 28 февраля, несмотря на просьбу атлетов провести выборы в январе, чтобы сохранить шансы на участие в международном зимнем сезоне. Одним из пунктов письма является порядок действий нового руководства ВФЛА по получению нейтральных статусов, атлетов интересуют шаги, которые были предприняты, и дальнейшая стратегия с учетом разных вариантов развития событий.
Помимо этого, спортсменов интересует судьба дорожной карты ВФЛА, итоговый вариант которой еще не опубликован, а также вопрос об отсрочке, которую организация запросила у независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU), для ответа на обвинения по делу о нарушении антидопинговых правил прыгуном в высоту Данилой Лысенко.
AIU после совместного с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) расследования 21 ноября временно отстранил на тот момент президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина и еще четверых сотрудников ВФЛА за подделку документов, которые Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования. После отстранения Шляхтина временно исполняющей обязанности президента ВФЛА стала Юлия Тарасенко.
ВФЛА с ноября 2015 года лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в связи с чередой допинговых нарушений российскими легкоатлетами. По этой причине спортсмены страны допускаются к международным стартам только в нейтральном статусе.