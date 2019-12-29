ВФЛА ответит на открытое письмо Ласицкене, Сидоровой и Шубенкова в понедельник

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в понедельник отправит ответ на открытое письмо прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, прыгуньи с шестом Анжелики Сидоровой и бегуна Сергея Шубенкова. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.

В воскресенье Ласицкене, Сидорова и Шубенков в своих аккаунтах в Instagram опубликовали открытое письмо в адрес ВФЛА, в котором задали вопросы о порядке действий организации по выходу кризиса, сложившегося в российской легкой атлетике.

"Ответ на открытое письмо спортсменов будет направлен в понедельник", - сказала Юхарева.

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) после совместного с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) расследования 21 ноября временно отстранил на тот момент президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и еще четверых сотрудников ВФЛА за подделку документов, которые прыгун в высоту Данил Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования. После отстранения Шляхтина временно исполняющей обязанности президента ВФЛА стала Юлия Тарасенко. Выборы главы организации состоятся 28 февраля 2020 года.

ВФЛА с ноября 2015 года лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в связи с чередой допинговых нарушений российскими легкоатлетами. По этой причине спортсмены страны допускаются к международным соревнованиям только в нейтральном статусе.