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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Тренер сборной США: российские хоккеисты на молодежном ЧМ хорошо выглядят физически

Встреча группового этапа турнира между сборными России и США пройдет в воскресенье

ОСТРАВА /Чехия/, 29 декабря. /ТАСС/. Хоккеисты молодежной сборной России хорошо выглядят физически и в силовой борьбе на чемпионате мира. Такое мнение журналистам высказал главный тренер молодежной сборной США Скотт Санделин.

В воскресенье в матче третьего тура группового этапа сборные России и США сыграют между собой. В субботу российская команда разгромила канадцев со счетом 6:0.

"Нам нужно играть хорошо все 60 минут. Мы должны быть готовы к любой игре сборной России, вчера в матче с канадцами они очень хорошо выглядели физически и в борьбе. Но мы знаем, что они могут играть и в другом стиле. Конечно, у россиян очень талантливая команда, и мы должны ожидать и быть готовыми ко всему", - отметил Санделин.

В группе В, в которой помимо сборных России, Канады и США выступают команды Чехии и Германии, после двух туров все сборные имеют по три очка. Россияне занимают первое место по дополнительным показателям.

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