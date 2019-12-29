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Единая лига ВТБ

Итальянский тренер Мессина не исключил возможности возвращения в Единую лигу ВТБ

Бывший наставник ЦСКА отметил, что сейчас наслаждается работой в "Милане"
Этторе Мессина EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY
Описание
Этторе Мессина
© EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Итальянец Этторе Мессина счастлив работать в "Милане", но не исключил, что в будущем может вернуться в Единую лигу ВТБ. Такое мнение он высказал ТАСС.

"Мне приятно, что в России помнят меня, что я включен в Зал славы, и, кто знает, может, однажды я вернусь в Единую лигу ВТБ, - сказал Мессина. - Но сейчас я в "Милане" и наслаждаюсь работой в этом клубе. Армани (модельер является владельцем клуба - прим. ТАСС) прекрасно разбирается в баскетболе и делает все, чтобы игроки и тренерский персонал чувствовали себя превосходно. Наша задача в этом году - выйти в плей-офф Евролиги и выиграть первенство Италии".

Единая лига ВТБ в начале года представила Зал славы, в который вошли семь игроков и три тренера, включая Мессину. Мессина, который работал в ЦСКА с 2012 по 2014 год, дважды выиграл чемпионат Единой лиги ВТБ, он является одним из двух тренеров в истории лиги (наряду с Димитрисом Итудисом), имеющим более 80% побед при свыше 50 проведенных матчей.

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