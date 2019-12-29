Российская лыжница Непряева стала третьей в спринте в рамках "Тур де Ски"

ТАСС, 29 декабря. Россиянка Наталья Непряева заняла третье место в спринте свободным стилем, который проходил в рамках многодневной лыжной гонки "Тур де Ски". Первый этап многодневки проходит в Швейцарии.

Российский лыжник Ретивых стал четвертым в спринте в рамках "Тур де Ски"

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Победу в финальном забеге одержала словенка Анамария Лампич, показавшая на дистанции 1,5 км результат 3 минуты 6,02 секунды. Второй финишировала норвежка Майкен Касперсен Фалла (отставание 0,03 секунды). Непряева проиграла победительнице 0,47 секунды.

Непряева - единственная из российских лыжниц, которая сумела преодолеть рубеж квалификации. Накануне спортсменка заняла шестое место в масс-старте свободным стилем.

После двух гонок в общем зачете "Тур де Ски" на первое место вышла Непряева, ее промежуточный результат - 31 минута 18 секунд, одну секунду ей проигрывает занимающая вторую позицию Лампич, пять - идущая третьей норвежка Тереза Йохауг, которая выиграла предыдущую гонку, а в спринте вылетела в четвертьфинале.

Следующие гонки "Тур де Ски" состоятся во вторник в Италии, в этот день пройдут мужская и женская гонки с раздельным стартом свободным стилем. Многодневка завершится 5 января.