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Зимние олимпийские виды спорта

Российская лыжница Непряева стала третьей в спринте в рамках "Тур де Ски"

Наталья Непряева EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER
Описание
Наталья Непряева
© EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER

ТАСС, 29 декабря. Россиянка Наталья Непряева заняла третье место в спринте свободным стилем, который проходил в рамках многодневной лыжной гонки "Тур де Ски". Первый этап многодневки проходит в Швейцарии.

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Победу в финальном забеге одержала словенка Анамария Лампич, показавшая на дистанции 1,5 км результат 3 минуты 6,02 секунды. Второй финишировала норвежка Майкен Касперсен Фалла (отставание 0,03 секунды). Непряева проиграла победительнице 0,47 секунды.

Непряева - единственная из российских лыжниц, которая сумела преодолеть рубеж квалификации. Накануне спортсменка заняла шестое место в масс-старте свободным стилем.

После двух гонок в общем зачете "Тур де Ски" на первое место вышла Непряева, ее промежуточный результат - 31 минута 18 секунд, одну секунду ей проигрывает занимающая вторую позицию Лампич, пять - идущая третьей норвежка Тереза Йохауг, которая выиграла предыдущую гонку, а в спринте вылетела в четвертьфинале.

Следующие гонки "Тур де Ски" состоятся во вторник в Италии, в этот день пройдут мужская и женская гонки с раздельным стартом свободным стилем. Многодневка завершится 5 января.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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