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Зимние олимпийские виды спорта

Слепов, Кайшева и Сливко отобрались в сборную России на этапы Кубка IBU

Спортсмены прошли отбор по итогам "Ижевской винтовки"

ИЖЕВСК, 29 декабря. Алексей Слепов, Виктория Сливко и Ульяна Кайшева прошли отбор на январские этапы Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). Союз биатлонистов России (СБР) в воскресенье назвал имена спортсменов, которые по результатам "Ижевской винтовки" отобрались на соревнования, сообщил ТАСС вице-президент СБР Валерий Польховский.

По его словам, по итогам "Ижевской винтовки" на этапы Кубка IBU отобрались Слепов, Вадим Филимонов, Ильназ Мухамедзянов, Кайшева и Сливко. "Они определены по спортивному принципу", - сказал Польховский.

Ранее правлением СБР были утверждены остальные участия январских этапов Кубка IBU. В список вошли Семен Сучилов, Кирилл Стрельцов, Василий Томшин, Екатерина Глазырина, Анастасия Поршнева, Полина Шевнина и Анна Никулина.

"Ижевская винтовка" является отборочным турниром для попадания в заявку сборной России на этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). В этом году в соревнованиях приняли участие около 180 спортсменов - представителей 25 регионов. Гонки проходили с 25 по 29 декабря.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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