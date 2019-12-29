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Зимние олимпийские виды спорта

Российский лыжник Ретивых стал четвертым в спринте в рамках "Тур де Ски"

Первое место занял норвежец Йоханнес Клебо
Глеб Ретивых EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER
Описание
Глеб Ретивых
© EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER

ТАСС, 29 декабря. Россиянин Глеб Ретивых занял четвертое место в спринте свободным стилем, который проходил в рамках многодневной лыжной гонки "Тур де Ски". Первый этап многодневки прошел в Швейцарии.

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Первое место занял норвежец Йоханнес Клебо, показавший в финальном забеге на дистанции 1,5 км результат 2 минуты 55,33 секунды. Вторым стал итальянец Федерико Пеллегрино (отставание 0,25 секунды), третьим финишировал француз Ришар Жув (+0,57). Ретивых проиграл победителю 0,86 секунды.

Ретивых стал единственным из российских лыжников, кто добрался до финала. Сергей Устюгов и Александр Большунов, ставшие накануне в масс-старте соответственно первым и третьим, вылетели на стадии полуфинала, Артем Мальцев и Андрей Ларьков - в четвертьфинале.

В общем зачете "Тур де Ски" после двух гонок на первое место вышел Клебо, его промежуточный результат - 35 минут 7 секунд. На втором месте идет Большунов (отставание 32 секунды), на третьем - швед Юхан Хегстрём (+32). Устюгов занимает пятое место (+34), Ретивых - восьмое (+1 минута).

Следующие гонки "Тур де Ски" состоятся во вторник в Италии, в этот день пройдут мужская и женская гонки с раздельным стартом свободным стилем. Многодневка завершится 5 января.

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Зимние олимпийские виды спорта
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