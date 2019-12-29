Вяльбе: лыжница Непряева обычно прибавляет по ходу сезона

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российская лыжница Наталья Непряева обычно набирает форму по ходу сезона и показывает лучшие результаты с каждой следующей гонкой. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Непряева заняла третье место в спринте свободным стилем на первом этапе многодневной гонки "Тур де Ски", который проходит в Швейцарии. Непряева - единственная из российских лыжниц, которая сумела преодолеть рубеж квалификации. В субботу спортсменка заняла шестое место в масс-старте свободным стилем.

"После вчерашней гонки не разговаривала с Натальей, поэтому сложно сказать, что изменилось [по сравнению с масс-стартом], но это разные гонки, может быть, сказались две недели без стартов. Наталье нужно стартовать, она обычно разгоняется, в начале сезона не так ярко выступает. Может, вчера бежала с одной формы, сегодня с более легкой. Очень надеюсь, что мы увидим ее в финале "Тур де Ски", в тройке однозначно", - отметила Вяльбе.

"Тур де Ски" завершится 5 января.