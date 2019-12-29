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Чемпионат России по фигурному катанию

Туктамышева: Мишин назвал результат на чемпионате России победным поражением

Фигуристка заняла на турнире четвертое место
Елизавета Туктамышева Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Елизавета Туктамышева
© Сергей Бобылев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Чемпионка мира фигуристка Елизавета Туктамышева довольна своим результатом на чемпионате России в Красноярске, тренер Алексей Мишин назвал ее выступление победным поражением. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

23-летняя фигуристка попыталась исполнить четверной тулуп в произвольной программе. Попытка завершилась падением, после чего Туктамышева также совершила еще несколько ошибок, однако ей все же удалось сделать один из самых сложных прыжков в женском одиночном катании - тройной аксель. В сумме за две программы она набрала 204,63 балла и заняла четвертое место. Первой стала Анна Щербакова (261,87), второй - Алена Косторная (259,83), третьей - Александра Трусова (226,34).

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"Я довольна тем, как прошел чемпионат страны для меня, в произвольной программе я пошла на риск, и это было, как говорит Алексей Николаевич [Мишин], победное поражение. То есть я для себя сделала большой шаг вперед и вынесла большой урок из этого чемпионата. Поэтому не жалею, что где-то допустила ошибки и откатала не идеально, и, возможно, турнирная таблица могла как-то измениться", - сказала Туктамышева.

"Сейчас я комфортно чувствую себя. Нужно накатывать программу с четверным прыжком, учить еще что-то, продолжать развиваться, потому что это сложно - после двухнедельного изучения четверного сделать его на самом важном старте в сезоне. Наверное, я была не совсем готова к этому, но понимала, что это нужно. Именно сейчас самый хороший момент, чтобы это сделать", - рассказала спортсменка.

Туктамышева - чемпионка мира и Европы 2015 года, также в ее активе победа в финале Гран-при сезона-2014/2015. Она одной из первых в мире начала исполнять сложнейший среди всех тройных прыжков - аксель. В нынешнем сезоне фигуристка завоевала бронзовые медали на этапах Гран-при в Лас-Вегасе (США) и китайском Чунцине.

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