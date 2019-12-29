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Зимние олимпийские виды спорта

Вяльбе: сломанная палка сказалась на результате Большунова в спринте на "Тур де Ски"

Российский лыжник выбыл на стадии полуфинала

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Эпизод со сломанной палкой мог сказаться на результате российского лыжника Александра Большунова в спринте свободным стилем на этапе многодневной гонки "Тур де Ски". Такое мнение ТАСС в воскресенье высказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

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Сергей Устюгов и Большунов, ставшие в субботу в масс-старте соответственно первым и третьим, выбыли из борьбы в спринте на стадии полуфинала. В четвертьфинале Большунов сломал лыжную палку, но сумел победить в забеге. Единственным из российских лыжников, кто добрался до финала спринтерских гонок на этапе в Швейцарии, стал Глеб Ретивых, в решающем забеге он проиграл победителю 0,86 секунды и занял четвертое место. Первое место занял норвежец Йоханнес Клебо, показавший в финале результат 2 минуты 55,33 секунды, вторым стал итальянец Федерико Пеллегрино (отставание 0,25 секунды), третьим финишировал француз Ришар Жув (+0,57).

"Безусловно, сказалась ситуация со сломанной палкой у Большунова, он полностью отдался тому этапу. Что касается Сергея Устюгова, то у него есть такое качество - если он видит, что уже не очень идет [гонка], то он бросает бороться. С одной стороны, это даже и правильно - быть четвертым или шестым уже не большая разница. Но это пока отдельные старты, честно говоря, их пока не хочется даже так комментировать, "Тур де Ски" есть "Тур де Ски" и говорить нужно будет пятого числа, когда они заберутся на гору", - считает Вяльбе.

"Да, сейчас отрыв есть, я не очень понимаю, почему за обычную гонку дают 15 секунд, а за спринт - 30, почему такие привилегии у спринта. Но таковы правила, и мы играем по ним. Борьба закончится только тогда, когда они все поднимутся на эту гору, раньше времени не надо ни унывать, ни кричать, что мы такие сильные и все сможем. Все в равных условиях и еще имеют шансы проявить себя и доказать, насколько они сильны", - заключила собеседница агентства.

"Тур де Ски" завершится 5 января.

Теги
Вяльбе, Елена ВалерьевнаЗимние олимпийские виды спорта
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