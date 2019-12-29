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Чемпионат России по фигурному катанию

Фигуристка Туктамышева заявила, что планирует изучать другие четверные прыжки

По словам спортсменки, сейчас главное - стабилизировать четверной тулуп
Елизавета Туктамышева Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Елизавета Туктамышева
© Сергей Бобылев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассматривает вариант изучения других видов четверных прыжков в будущем. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

23-летняя фигуристка на текущий момент владеет одним четверным прыжком - тулупом. Впервые она попыталась выполнить его на чемпионате России в Красноярске (с падением). Кроме того, в арсенале Туктамышевой присутствует самый сложный тройной прыжок - аксель.

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"Естественно, мы будем оттачивать его [тулуп] до такого состояния, чтобы он был у меня такой же уверенный, как и тройной аксель, который я в прошлом сезоне так натренировала, что смогла включить два этих прыжка в произвольную программу, - сказала Туктамышева. - Есть теория, что если ты делаешь четверной тулуп, то сальхов в принципе тоже можно выучить, я пока не очень в нее верю, но попробуем изучать. Раз уж я чувствую уже четыре оборота в воздухе, то мне не страшно будет попробовать еще какой-то четверной, но посмотрим, сейчас главное - стабилизировать четверной тулуп".

Фигуристка призналась, что получила заряд положительных эмоций от того, что ей удалось разучить четверной тулуп. "Это были очень крутые эмоции, у меня мурашки по телу пробежали, потому что я понимала, какой шаг для себя сделала, - сказала Туктамышева. - Мне было почти 23 года, и я сделала четверной тулуп, для меня это было очень значимо, потому что до последней тренировки, когда почувствовала его, не думала, что у меня получится, но потом поняла, что это возможно, и в тот же день его и сделала. Наверное, поэтому я не так расстроилась неудачному выступлению здесь (на чемпионате России она стала четвертой - прим. ТАСС), потому что знаю, что этот сезон все равно очень прогрессивный для меня".

Туктамышева - чемпионка мира и Европы 2015 года, а также победительница финала Гран-при сезона-2014/15.

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