Туктамышева заявила, что не переоценивает свое значение в фигурном катании

КРАСНОЯРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева предпочитает спокойно думать о себе и своем месте в спорте, не переоценивая свое значение в фигурном катании. Об этом она рассказала журналистам после выступления на чемпионате России.

23-летняя фигуристка попыталась исполнить четверной тулуп в произвольной программе. Попытка завершилась падением, после чего Туктамышева также совершила еще несколько ошибок, однако ей все же удалось сделать один из самых сложных прыжков в женском одиночном катании - тройной аксель. Суммарно за оба проката она набрала 204,63 балла и заняла четвертое место.

"Я всегда за то, чтобы человек спокойно думал о себе, потому что я в первую очередь человек, личность, и вне фигурного катания я просто Лизка Туктик, веселая девчонка, - сказала Туктамышева. - И я стараюсь с таким настроем идти по жизни, потому что фигурное катание - оно не навсегда, а хорошим человеком нужно оставаться все время".