{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок мира по биатлону

Драчев: Слепов, Кайшева и Сливко в случае успеха на Кубке IBU могут выступить на КМ

Очередной этап Кубка IBU пройдет в словацком Брезно-Осрбли 10-12 января

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Алексей Слепов, Вадим Филимонов, Ильназ Мухамедзянов, а также Ульяна Кайшева и Виктория Сливко, отобравшиеся на этапы Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), в случае успешного результата на этих соревнованиях могут выступить на Кубке мира. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

На завершившемся в воскресенье соревновании "Ижевская винтовка", в рамках которого проводятся четвертый и пятый этапы Кубка России, наибольшее количество баллов по итогам спринтерских и индивидуальных гонок получили у мужчин Слепов, а у женщин - Кайшева. Ранее вице-президент СБР Валерий Польховский сообщил ТАСС, что Слепов, Филимонов, Мухамедзянов, а также Кайшева и Сливко прошли отбор на этапы Кубка IBU.

"Тренерский совет уже собрался, он подсчитал очки. Сегодня-завтра результаты будут представлены правлению, которое будет окончательно утверждать итоги, но не думаю, что будут какие-то изменения, - сказал Драчев. - Кубок IBU - это первая ступенька для того, чтобы выступить на Кубке мира. Дальше, если эти спортсмены зарекомендуют себя, будут хорошо выступать, то будет ротация и будем тестировать их на Кубке мира".

"Сливко доказала свое мастерство. Она участвовала на первом этапе Кубка мира по своей личной квоте, потом поехала отбираться и сумела это сделать", - добавил он.

Ранее правлением СБР были утверждены остальные участники январских этапов Кубка IBU. В список вошли Семен Сучилов, Кирилл Стрельцов, Василий Томшин, Екатерина Глазырина, Анастасия Поршнева, Полина Шевнина и Анна Никулина. "У нас четыре спортсменки в первой пятерке общего зачета Кубка IBU, женский состав очень плотный, и я этому очень рад, что выросла конкуренция", - подчеркнул Драчев.

Очередной этап Кубка мира пройдет в немецком Оберхофе 9-12 января, этап Кубка IBU пройдет в словацком Брезно-Осрбли 10-12 января.

Теги
Кубок мира по биатлонуДрачев, Владимир Петрович
Реклама на ТАСС
Чемпионат России по фигурному катанию
По спортивному принципу. Стал известен состав сборной России по фигурному катанию на ЧЕ
Турнир пройдет в Австрии с 22 по 26 января
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС