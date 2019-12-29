Драчев: Слепов, Кайшева и Сливко в случае успеха на Кубке IBU могут выступить на КМ

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Алексей Слепов, Вадим Филимонов, Ильназ Мухамедзянов, а также Ульяна Кайшева и Виктория Сливко, отобравшиеся на этапы Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), в случае успешного результата на этих соревнованиях могут выступить на Кубке мира. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

На завершившемся в воскресенье соревновании "Ижевская винтовка", в рамках которого проводятся четвертый и пятый этапы Кубка России, наибольшее количество баллов по итогам спринтерских и индивидуальных гонок получили у мужчин Слепов, а у женщин - Кайшева. Ранее вице-президент СБР Валерий Польховский сообщил ТАСС, что Слепов, Филимонов, Мухамедзянов, а также Кайшева и Сливко прошли отбор на этапы Кубка IBU.

"Тренерский совет уже собрался, он подсчитал очки. Сегодня-завтра результаты будут представлены правлению, которое будет окончательно утверждать итоги, но не думаю, что будут какие-то изменения, - сказал Драчев. - Кубок IBU - это первая ступенька для того, чтобы выступить на Кубке мира. Дальше, если эти спортсмены зарекомендуют себя, будут хорошо выступать, то будет ротация и будем тестировать их на Кубке мира".

"Сливко доказала свое мастерство. Она участвовала на первом этапе Кубка мира по своей личной квоте, потом поехала отбираться и сумела это сделать", - добавил он.

Ранее правлением СБР были утверждены остальные участники январских этапов Кубка IBU. В список вошли Семен Сучилов, Кирилл Стрельцов, Василий Томшин, Екатерина Глазырина, Анастасия Поршнева, Полина Шевнина и Анна Никулина. "У нас четыре спортсменки в первой пятерке общего зачета Кубка IBU, женский состав очень плотный, и я этому очень рад, что выросла конкуренция", - подчеркнул Драчев.

Очередной этап Кубка мира пройдет в немецком Оберхофе 9-12 января, этап Кубка IBU пройдет в словацком Брезно-Осрбли 10-12 января.