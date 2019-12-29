Туктамышева заявила, что чемпионат России может стать последним для нее турниром в сезоне

КРАСНОЯРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Елизавета Туктамышева может завершить нынешний сезон чемпионатом России в Красноярске. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

23-летняя Туктамышева в произвольной программе национального первенства впервые попыталась исполнить четверной тулуп. Попытка завершилась падением, после чего она совершила еще несколько ошибок, с результатом 204,63 балла Туктамышева стала четвертой.

"Мы еще не обсуждали планы, но, возможно, это будет уже последний старт в этом сезоне, - сказала она. - Да, хочется [исполнить четверной тулуп в соревновательной обстановке], но посмотрим".

Туктамышева - чемпионка мира и Европы 2015 года, а также победительница финала Гран-при сезона-2014/15.