Кулижников, Юсков и Фаткулина вошли в состав сборной России на ЧЕ по конькобежному спорту

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российские конькобежцы Павел Кулижников, Денис Юсков и Ольга Фаткулина вошли в состав сборной России на чемпионат Европы, который пройдет в Нидерландах. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

"Российскую команду на турнире представят Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Артем Арефьев, Денис Юсков, Сергей Трофимов, Даниил Беляев, Данила Семериков, Александр Румянцев, Руслан Захаров, Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Дарья Качанова, Екатерина Шихова, Евгения Лаленкова, Елизавета Казелина, Наталья Воронина и Елена Сохрякова", - сказала Барышева.

Чемпионат Европы пройдет 10-12 января.