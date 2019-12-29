Марина Сечина считает, что фигуристка Косторная может проявить себя в конном спорте

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Глава Федерации конного спорта России Марина Сечина заявила, что фигуристка Алена Косторная, увлекающаяся конным спортом, обладает талантом, а при желании может хорошо проявить себя в этом виде спорта. Такое мнение Сечина высказала ТАСС в воскресенье.

Ранее Косторная, ставшая победительницей финала Гран-при и серебряным призером чемпионата России по фигурному катанию, заявила, что всерьез увлечена конным спортом.

"Федерация конного спорта России - это большая и дружная семья, мы всегда рады видеть на боевом поле и на трибунах новые лица. Обязательно позовем Алену на наши турниры, в следующем году на территории России состоится чемпионат Евразии, чтобы она ощутила атмосферу на соревнованиях конных спортом. Начать заниматься выездкой никогда не поздно, талантливые люди талантливы во всем. Если у Алены получается совершать такие чудеса на льду, то уверена, что и в конном спорте при желании у нее все получится", - заявила Сечина.

Косторной 16 лет, она является победительницей финала юниорской серии Гран-при прошлого сезона, в позапрошлом сезоне она стала второй, также в ее активе серебро юниорского чемпионата мира (2018). Помимо победы в финале Гран-при текущего сезона, Косторная одержала победы на этапах Гран-при во Франции и Японии. Также в ее активе две бронзовые медали чемпионатов России.