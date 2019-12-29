Карпов: Карлсен в Москве снова показал, что является сильнейшим шахматистом мира

В субботу чемпион мира по классическим шахматам Карлсен в третий раз выиграл мировое первенство по рапиду. По итогам 15 туров Карлсен набрал 11,5 очка. На одно очко отстали иранец Алиреза Фируджа, американец Хикару Накамура и россиянин Владислав Артемьев.

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Норвежец Магнус Карлсен на прошедшем в Москве чемпионате мира по рапиду (быстрым шахматам) в очередной раз показал, что является сильнейшим шахматистом мира. Такое мнение ТАСС высказал 12-й чемпион мира Анатолий Карпов.

"Карлсен в очередной раз показал, что он является сильнейшим на данный момент. Когда у него в карьере возникли некоторые проблемы, он пересмотрел методы подготовки, участие в соревнованиях, что он и продемонстрировал. В Москве Магнус продемонстрировал домашнюю работу, а соперники оказались не готовы, поэтому он черными выиграл несколько важных партий", - сказал Карпов.

"При этом я не скажу, что он прошел турнир без сучка и задоринки", - добавил собеседник ТАСС.

Карпов отметил, что Россия очень активна в проведении у себя международных турниров: "Мы очень активны. В прошлом году проводили [чемпионат мира по рапиду и блицу] в Петербурге, в этот раз он проходит Москве. Впереди нас ждет главное событие - 16 марта турнир претендентов в Екатеринбурге. И там все будет проведено на высшем уровне".

В воскресенье в Москве стартовал чемпионат мира по блицу, который завершится в понедельник.