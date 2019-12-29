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ММА

Тактаров: Емельяненко рисковал, выбрав атакующую манеру в бою с Джексоном

Россиянин победил американца нокаутом в первом раунде
Олег Тактаров Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Олег Тактаров
© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко подверг себя риску, выбрав атакующую манеру в поединке под эгидой Bellator с американцем Куинтоном Джексоном. Такое мнение ТАСС высказал бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата Олег Тактаров.

Емельяненко победил Джексона нокаутом в первом раунде в бою, который в воскресенье прошел в японской Сайтаме.

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"Думаю, он рисковал, если там не было каких-то промоутерских решений. По крайней мере он выступал в своей манере последних лет, вообще не думая о защите, - сказал Тактаров. - У него было желание, видно, что он много тренировался. В такой ситуации, когда было два нокаута в последних боях и хватит малейшего тычка в голову для кровоизлияния, он не побоялся, пошел и выиграл".

По мнению Тактарова, свою роль сыграла и нестабильность Джексона. "Если он что-то хочет, то он берет и делает. Он был очень ленив, еще ребята говорили, что с таким талантом он мог взять тяжелый или полутяжелый вес и похоронить его лет на десять. Он то тренировался, то нет, я таким его неподготовленным никогда в жизни не видел", - отметил Тактаров.

Определенную роль в победе сыграла грамотная подготовка Емельяненко к поединку, подчеркнул Тактаров. "Федор приехал в Японию за шесть дней, это оптимальное количество, чтобы в таком возрасте адаптироваться и подойти к нормальной форме. Каким бы ты ни был спортсменом, до 10% "функционалки" у тебя уходит на третий-четвертый день после перелетов", - сказал он.

"После пятого дня начинается восстановление, чувствуешь себя почти на 100%. Федор приехал за столько дней и прекрасно себя чувствовал, даже двигался лучше, о защите он вообще не думал, что немного странновато. Так себя вести может [Конор] Макгрегор - скакать с опущенными руками. Может, поймал человек кураж", - добавил Тактаров.

Теги
Емельяненко, Федор ВладимировичММА
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