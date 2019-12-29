Российская шахматистка Лагно лидирует после первого игрового дня на ЧМ по блицу

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Лагно занимает первое место после девяти туров чемпионата мира по блицу. Соревнования проходят в Москве.

Лагно единолично возглавляет турнирную таблицу, набрав 8 очков. По 7 очков в активе россиянок Александры Костенюк, Дарьи Чарочкиной и Алины Кашлинской, а также представительницы Индии Хампи Конеру, которая в субботу стала чемпионкой мира по рапиду (турнир также прошел в Москве).

По правилам блица каждый игрок получает по три минуты на партию с добавлением двух секунд за ход.

В понедельник спортсменки проведут еще по восемь партий, по итогам 17 партий определится чемпионка мира. Лагно является действующей чемпионкой мира, в прошлом году турнир прошел в Санкт-Петербурге.