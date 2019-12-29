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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Фаворит драфта НХЛ канадец Лафренье пропустит следующий матч на молодежном ЧМ

МРТ не выявила у игрока, получившего травму в матче с россиянами, перелома или разрыва связок

ОСТРАВА /Чехия/, 29 декабря. /ТАСС/. Канадский форвард Алексис Лафренье не поможет национальной сборной в матче против команды Германии на молодежном чемпионате мира по хоккею среди игроков не старше 20 лет. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В субботу сборная России разгромила команду Канады со счетом 6:0 в матче группового этапа, одержав крупнейшую победу в истории противостояния на молодежных чемпионатах мира. В начале второго периода Лафренье получил травму, подвернув ногу, он покинул лед при помощи партнеров и больше на площадке не появился.

МРТ не выявила у игрока перелома или разрыва связок. Встреча сборных Канады и Германии пройдет в понедельник. Вопрос участия Лафренье в последующих матчах остается открытым.

Фаворит драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года и лидер сборной Канады Лафренье в стартовом матче турнира с командой США забросил победную шайбу и сделал три голевые передачи.

В группе В выступают команды России, США, Чехии, Германии и Канады, все сборные провели по два матча и набрали по три очка. Российская команда лидирует в группе, опережая соперников по дополнительным показателям.

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