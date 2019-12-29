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Сборные по хоккею

Россиянки заняли третье место в группе на ЧМ среди хоккеисток не старше 18 лет

Теперь сборная России сыграет за выход в полуфинал

ТАСС, 29 декабря.  Женская сборная России по хоккею победила команду Финляндии со счетом 4:2 в заключительном туре группового этапа чемпионата мира среди игроков до 18 лет. Турнир проходит в Словакии.

В составе сборной России отличились Полина Лучникова (2-я минута), Кристина Шашкина (22, 25) и Илона Маркова (37).

По итогам трех туров россиянки заняли третье место группы А, набрав 4 очка, в матче первого тура российская команда проиграла сборной Канады в овертайме (2:3), во втором туре уступила американкам (0:1). Ранее в воскресенье канадки обыграли американок (2:1). Первое место в группе заняли канадки (8), второе - представительницы США (6), обе команды вышли напрямую в полуфинал турнира еще после первых двух матчей. Четвертую строчку группы А заняла сборная Финляндии (0) и вместе с командой России сыграет в матчах за выход в полуфинал.

Россиянки сыграют с командой, которая станет второй в группе В. На данный момент в группе В первое место занимает сборная Швеции (6), вторыми идут чешки (4), третьими - швейцарки (3), четвертое место занимает сборная Словакии (2).

На чемпионате мира выступают восемь сборных, которые разделены на две группы. Две лучшие сборные из группы А начинают плей-офф со стадии полуфинала, команды, занявшие третье и четвертое места в группе А, а также первую и вторую строчку в группе В, играют четвертьфинальные матчи. Третья и четвертая команды группы В сыграют серию матчей до двух побед, проигравшая сборная вылетает в низший дивизион. Чемпионат мира завершится 2 января.

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