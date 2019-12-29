Лагно заявила, что рассчитывает в Москве стать трехкратной чемпионкой мира по блицу

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Екатерина Лагно надеется, что сумеет на московском турнире защитить титул чемпионки мира по блицу. Об этом она рассказала ТАСС.

Лагно занимает первое место после девяти туров чемпионата мира по блицу. Россиянка единолично возглавляет турнирную таблицу, набрав 8 очков. По 7 очков в активе россиянок Александры Костенюк, Дарьи Чарочкиной и Алины Кашлинской, а также представительницы Индии Хампи Конеру, которая в субботу стала чемпионкой мира по рапиду (турнир также прошел в Москве).

"Я немного устала, как и все здесь. В последней партии мне повезло - я проигрывала, но сумела найти контригру, - сказала Лагно. - Удача в этот день была на моей стороне. Здесь каждая игра - это серьезное испытание, посмотрим, что будет завтра".

"Я люблю блиц и получаю удовольствие. Надеюсь, завтра будет мой день", - добавила Лагно.

Лагно является действующей чемпионкой мира, также она выиграла турнир в 2010 году.