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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Романов: усталость сказалась на игре российских хоккеистов в матче МЧМ с командой США

В воскресенье команда Валерия Брагина уступила сборной США со счетом 1:3

ОСТРАВА /Чехия/, 30 декабря. /ТАСС/. Усталость после встречи с канадцами сказалась на игре молодежной сборной России по хоккею в матче группового этапа чемпионата мира с командой США. Об этом журналистам рассказал защитник российской сборной Александр Романов.

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В субботу сборная России переиграла команду Канады со счетом 6:0. Американцы в тот день встречу не проводили. В воскресенье россияне уступили команде США со счетом 1:3.

"Мы сегодня не реализовали свои моменты, много удалялись и пропустили глупые голы. Не могу сказать, что американцы нас тактически переиграли. Мы тоже показывали хорошую игру, бывали моменты, когда возили в их зоне. Сегодня нам просто не так повезло, как им", - отметил Романов.

"Не хватает голов в большинстве. Усталость после вчерашнего матча сказалась, было нелегко. В принципе ребята все были заряжены, мы показывали хороший хоккей, два глупых гола за шесть секунд срубили всю игру. После этого многое получалось, пытались выровнять игру", - добавил хоккеист.

В заключительном матче группового этапа сборная России 31 декабря сыграет с командой Германии.

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