Третьяк заявил, что не имеет претензий к российским хоккеистам после проигрыша американцам

МОСКВА, 30 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк не имеет претензий к игрокам молодежной национальной команды по хоккею после поражения от американцев на чемпионате мира. Об этом он рассказал ТАСС.

Россияне проиграли команде США со счетом 1:3 в матче группы В.

"Американцы использовали свои моменты, наши - нет. Игра была равной, и у наших игроков моментов было много, но счастье было на их стороне, - сказал Третьяк. - К ребятам трудно предъявить претензии. Видно, что у них есть запал, у них все впереди".

"Я вижу, что у команды есть игра, есть ошибки, которые тренеры почистят. Самое главное, что есть команда: ребята бьются, ложатся под шайбу, нет безразличия, неуважения к сопернику. Но сегодня удача была на стороне американцев. Это все предварительные матчи, но они очень важны, команда у нас неплохая, дай бог ей удачи", - добавил он.

Американцы лидируют в группе B, набрав 6 очков в трех матчах, у сборных России (три матча), Германии, Чехии и Канады (у всех по два матча) по 3 очка. В заключительном матче группового раунда российская команда встретится со сборной Германии во вторник, игра начнется в 17:00 мск.