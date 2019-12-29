Американский хоккеист Калиев назвал игру со сборной России эмоциональной и грязной

ОСТРАВА /Чехия/, 30 декабря. /ТАСС/. Нападающий сборной США Артур Калиев назвал игру группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею с россиянами грязной и эмоциональной. Об этом Калиев рассказал журналистам.

В воскресенье сборная России проиграла команде США со счетом 1:3. Калиев стал автором двух заброшенных шайб.

"Я счастлив, что мы выиграли. Матч получился эмоциональным, даже грязным, но так всегда в матчах с Россией. Большая победа для нас, была настоящая война на льду, с большим количеством удалений. Нам повезло забить больше", - отметил Калиев.

В заключительном матче группового этапа сборная России 31 декабря сыграет с командой Германии. Американцы 30 декабря встретятся с командой Чехии.