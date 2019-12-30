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Зимние олимпийские виды спорта

Путин отметил вклад Чайковской в развитие традиций отечественной школы фигурного катания

Президент поздравил заслуженного тренера с юбилеем, пожелав здоровья и благополучия

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поздравил заслуженного тренера СССР и России по фигурному катанию Елену Чайковскую с юбилеем. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

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"Профессионал высочайшего класса, энергичный, увлеченный любимым делом человек, вы добились выдающихся успехов на тренерском, наставническом поприще, взрастили целую плеяду талантливых спортсменов - чемпионов Олимпийских игр, других престижных международных соревнований. Своим творческим, востребованным трудом внесли огромный вклад в развитие победных традиций отечественной школы фигурного катания, в популяризацию этого красивого, зрелищного вида спорта", - подчеркнул президент.

Путин пожелал Чайковской здоровья и благополучия.

Елена Чайковская родилась 30 декабря 1939 года в Москве. Российская фигуристка и тренер, заслуженный тренер СССР (1970), заслуженный деятель искусств РФ (1994), чемпионка СССР (1957), тренер сборных СССР и России. Среди учеников - первые олимпийские чемпионы в танцах на льду Людмила Пахомова, Александр Горшков и другие. Основательница московской школы фигурного катания "Конек Чайковской".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЗимние олимпийские виды спорта
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