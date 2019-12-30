Матч РПЛ "Сочи" - "Оренбург" перенесен с 23 февраля на 11 марта

ТАСС, 30 декабря. Встреча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Сочи" и "Оренбургом" пройдет 11 марта 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Матч был запланирован на 1 декабря, однако был перенесен из-за эпидемии ангины у игроков "Сочи". Изначально он был перенесен на 23 февраля, однако "Сочи" и "Оренбург" обратились в РПЛ с просьбой изменить дату матча, так как клубы хотят сохранить запланированную программу учебно-тренировочных сборов. Встреча начнется в 19:30 мск.

"Оренбург" в турнирной таблице РПЛ занимает 14-е место, в активе команды 19 очков после 18 матчей. "Сочи" занимает последнее, 16-е место, набрав 15 очков.