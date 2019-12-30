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Летние олимпийские виды спорта

Лашманова и Кудашкин стали победителями зимнего чемпионата Мордовии по спортивной ходьбе

Турнир традиционно проходит в Саранске в конце декабря

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2012 года Елена Лашманова и Алексей Кудашкин стали первыми на зимнем чемпионате Мордовии по спортивной ходьбе. Об этом сообщил ТАСС судья соревнований Иван Астрадамов.

Открытый чемпионат и первенство Мордовии по ходьбе в помещении памяти Германа Скурыгина традиционно проходит в Саранске в конце декабря.

"Победительницей турнира в абсолютном первенстве стала Елена Лашманова, второе место заняла Юлия Турова, третьей стала Вера Васильева. В мужских соревнованиях первым был на финише Алексей Кудашкин, вторым - Сергей Кожевников, третьим - Роман Евстифеев", - сообщил Астрадамов.

Женщины и мужчины соревновались в ходьбе на 5 км. Лашманова показала результат 20 минут 34 секунды, Турова - 21.00, Васильева - 21.01. Кудашкин прошел пятикилометровку за 18.41, Кожевников - 18.45, Евстифеев - 19.12. Главные фавориты состязаний Сергей Широбоков и Дементий Чепарев сошли с дистанции.

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Летние олимпийские виды спорта
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