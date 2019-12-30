Юридическая компания "Бонард Лоусон Женева" представит интересы ПКР в CAS

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Юридическая компания "Бонард Лоусон Женева" будет представлять интересы Паралимпийского комитета России (ПКР) в Спортивном арбитражном суде (CAS) при рассмотрении дела о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ПКР.

24 декабря общее собрание членов РУСАДА (совет учредителей) приняло рекомендацию наблюдательного совета о несогласии с санкциями WADA. В пятницу РУСАДА отправило уведомление о несогласии с санкциями, теперь WADA подаст уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS). Решение об утверждении юридической компании было принято на заседании исполкома ПКР, которое прошло в понедельник. Ранее в ПКР заявляли, что организация выступит третьим лицом в процессе CAS по делу о санкциях WADA.

"Президенту ПКР Владимиру Лукину поручено сегодня подписать доверенность и уполномочить доктора Фабриса Роберта Тиссота и других адвокатов юридической компании "Бонард Лоусон Женева" представлять интересы ПКР, - говорится в заявлении Паралимпийского комитета России. - Взаимодействие с юридической компанией "Бонард Лоусон Женева" по представлению интересов Паралимпийского комитета России в качестве заинтересованной стороны (третьего лица) в споре между WADA и РУСАДА в CAS закреплено за рабочей группой ПКР по обеспечению выполнения критериев Международного паралимпийского комитета, действующих после восстановления членства ПКР (руководитель рабочей группы - председатель исполкома, первый вице-президент ПКР Павел Рожков)".

9 декабря исполком WADA единогласно принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА. Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. Однако до вердикта CAS эти санкции не вступят в силу.