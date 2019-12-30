Тренер "Арсенала" Артета надеется, что футболист Джака не покинет команду зимой

ТАСС, 30 декабря. Главный тренер английского "Арсенала" Микель Артета надеется, что полузащитник лондонского клуба Гранит Джака не будет переходить в берлинскую "Герту" в зимнее трансферное окно. Комментарий испанского специалиста приводит "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Sky Sports.

По информации телеканала, 27-летний швейцарец уже согласовал условия контракта с "Гертой" и готов к переходу в немецкую команду. Джака не принимал участия в домашнем матче 20-го тура чемпионата Англии против лондонского "Челси" (1:2) в воскресенье. По словам 37-летнего Артеты, который возглавляет команду с 20 декабря, он остался доволен игрой футболиста в гостевом матче 19-го тура против "Борнмута" (1:1).

"Надеюсь, что нет, - ответил Артета на вопрос про возможный уход Джаки. - Он играл против "Борнмута" и отыграл действительно хорошо, полностью выложившись на поле. После матча он не очень хорошо себя чувствовал в течение двух дней, поэтому и не попал в заявку на матч с "Челси".

Джака перешел в "Арсенал" в 2016 году из менхенгладбахской "Боруссии", сумма трансфера, по данным портала Transfermarkt, составила €45 млн. За "Арсенал" он провел 150 встреч во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 17 голевых передач, в текущем сезоне на его счету 16 матчей и один голевой пас. С лондонским клубом он стал обладателем Кубка Англии сезона-2016/17 и Суперкубка Англии 2017 года. Также он выступал за швейцарский "Базель".

После 20 туров "Арсенал" идет 12-м в таблице чемпионата Англии, набрав 24 очка в 20 матчах. В следующем матче клуб встретится 1 января дома с "Манчестер Юнайтед".