Чемпионат России по фигурному катанию сезона-2020/21 пройдет в Челябинске

МОСКВА, 30 декабря. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Челябинск примет чемпионат России по фигурному катанию в 2020 году. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

Щербакова снова на троне. Чемпионат России по фигурному катанию завершился в Красноярске

"Турнир пройдет в Челябинске с 22 по 27 декабря", - сказал Коган.

Место проведения следующего национального первенства было утверждено на исполкоме федерации, заседание которого прошло в воскресенье в Красноярске, где состоялся турнир в 2019 году.

Челябинск в третий раз в истории станет местом проведения чемпионата России. До этого турнир проходил в этом городе в 1993 и 2016 годах.

Согласно критериям ФФККР, национальный чемпионат является контрольным стартом при формировании состава на чемпионат Европы. Напрямую в заявку сборной попадают фигуристы, занявшие два первых места на национальном первенстве, обладателя третьей путевки определяет тренерский совет.