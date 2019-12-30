{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Чемпионат России по фигурному катанию сезона-2020/21 пройдет в Челябинске

Турнир состоится с 22 по 27 декабря
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Челябинск примет чемпионат России по фигурному катанию в 2020 году. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

На эту тему
Щербакова снова на троне. Чемпионат России по фигурному катанию завершился в Красноярске

"Турнир пройдет в Челябинске с 22 по 27 декабря", - сказал Коган.

Место проведения следующего национального первенства было утверждено на исполкоме федерации, заседание которого прошло в воскресенье в Красноярске, где состоялся турнир в 2019 году.

Челябинск в третий раз в истории станет местом проведения чемпионата России. До этого турнир проходил в этом городе в 1993 и 2016 годах.

Согласно критериям ФФККР, национальный чемпионат является контрольным стартом при формировании состава на чемпионат Европы. Напрямую в заявку сборной попадают фигуристы, занявшие два первых места на национальном первенстве, обладателя третьей путевки определяет тренерский совет.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Евро-2020
Власти Петербурга направят до 464,4 млн рублей на создание фанзоны к Евро-2020
Футбольная деревня, которая разместится на Конюшенной площади, будет работать ежедневно с 12 июня по 12 июля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС