РФС продлил контракт с главным тренером сборной России по пляжному футболу Лихачевым

Также РФС продлил контракты с главным тренером женской сборной России Еленой Фоминой, старшим тренером женских национальных сборных по мини-футболу Евгением Кузьминым, старшим тренером юношеской сборной России (игроки не старше 18 лет) Александром Кержаковым, старшим тренером юношеской сборной России (игроки не старше 17 лет) Дмитрием Хомухой, старшим тренером юношеской сборной России (игроки не старше 16 лет) Станиславом Коротаевым, старшим тренером юношеской сборной России (игроки не старше 15 лет) Иваном Шабаровым и старшим тренером женской молодежной и юниорской (игроки не старше 17 лет) сборных России Валентином Гаввой.

Лихачев возглавляет сборную России по пляжному футболу с 2010 года. Под руководством 41-летнего Лихачева команда заняла третье место на прошедшем с 21 ноября по 1 декабря в Парагвае чемпионате мира. Он также приводил команду к победе на чемпионатах мира в 2011 и 2013 годах, бронзе мирового первенства (2015), пять раз сборная становилась победителем Евролиги (2009, 2011, 2013, 2014, 2017), трижды - Межконтинентального кубка (2011, 2012, 2015), побеждала на Европейских играх в 2015 году.