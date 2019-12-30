Вратарь "Реала" Тибо Куртуа намерен выиграть с клубом все трофеи

ТАСС, 30 декабря. Голкипер испанского футбольного клуба "Реал" Тибо Куртуа заявил, что намерен победить во всех турнирах этого сезона, в которых команда принимает участие. Комментарий 27-летнего бельгийца приводит "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание Marca.

"Перед нами суперкубок, кубок, чемпионат и Лига чемпионов, мы хотим выиграть все эти титулы и я очень хочу переписать историю вместе с "Реалом". Мы можем победить любого, мы умеем показывать качественную игру", - сказал Куртуа.

Куртуа выступает за "Реал" с лета 2018 года, перейдя за €35,00 млн из английского "Челси". В текущем сезоне основной вратарь сборной Бельгии провел за клуб 20 матчей во всех турнирах, пропустив 16 мячей и отстояв "на ноль" в 10 встречах. Также он выступал за бельгийский "Генк" и "Атлетико", с которым стал чемпионом Испании, победителем Лиги Европы, обладателем Кубка Испании и Суперкубка УЕФА, а также дошел до финала Лиги чемпионов. В составе "Челси" бельгиец дважды стал чемпионом Англии и по разу - обладателем кубка и суперкубка страны.

Будучи игроком "Реала", он выиграл клубный чемпионат мира - 2018. В текущем сезоне клуб занимает второе место в чемпионате Испании с 37 очками в 18 встречах. В Кубке Испании "Реал" начнет участие с 1/16 финала, в полуфинале Суперкубка Испании мадридский клуб встретится 8 января с "Валенсией", в Лиге чемпионов команда вышла со второго места группы А и сыграет в 1/8 финала с английским "Манчестер Сити".