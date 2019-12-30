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Футбол в Испании

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа намерен выиграть с клубом все трофеи

В текущем сезоне основной вратарь сборной Бельгии провел за клуб 20 матчей во всех турнирах

ТАСС, 30 декабря. Голкипер испанского футбольного клуба "Реал" Тибо Куртуа заявил, что намерен победить во всех турнирах этого сезона, в которых команда принимает участие. Комментарий 27-летнего бельгийца приводит "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание Marca.

"Перед нами суперкубок, кубок, чемпионат и Лига чемпионов, мы хотим выиграть все эти титулы и я очень хочу переписать историю вместе с "Реалом". Мы можем победить любого, мы умеем показывать качественную игру", - сказал Куртуа.

Куртуа выступает за "Реал" с лета 2018 года, перейдя за €35,00 млн из английского "Челси". В текущем сезоне основной вратарь сборной Бельгии провел за клуб 20 матчей во всех турнирах, пропустив 16 мячей и отстояв "на ноль" в 10 встречах. Также он выступал за бельгийский "Генк" и "Атлетико", с которым стал чемпионом Испании, победителем Лиги Европы, обладателем Кубка Испании и Суперкубка УЕФА, а также дошел до финала Лиги чемпионов. В составе "Челси" бельгиец дважды стал чемпионом Англии и по разу - обладателем кубка и суперкубка страны.

Будучи игроком "Реала", он выиграл клубный чемпионат мира - 2018. В текущем сезоне клуб занимает второе место в чемпионате Испании с 37 очками в 18 встречах. В Кубке Испании "Реал" начнет участие с 1/16 финала, в полуфинале Суперкубка Испании мадридский клуб встретится 8 января с "Валенсией", в Лиге чемпионов команда вышла со второго места группы А и сыграет в 1/8 финала с английским "Манчестер Сити".

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