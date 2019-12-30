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Мировой футбол

СМИ: футболист дортмундской "Боруссии" Пако Алькасер может перейти в "Атлетико"

Игрок сообщил руководству "Боруссии" о желании покинуть команду, после того как немецкий клуб подписал контракт с норвежским форвардом Эрлингом Холандом

ТАСС, 30 декабря. Мадридский "Атлетико" намерен приобрести футболиста дортмундской "Боруссии" Пако Алькасера. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание Marca.

По информации издания, Алькасер сообщил руководству "Боруссии" о желании покинуть команду, после того как немецкий клуб подписал контракт с норвежским форвардом Эрлингом Холандом. При этом Marca сообщает, что "Атлетико" уже начал вести переговоры с Алькасером на тему возможного перехода.

Испанский нападающий перешел в "Боруссию" летом 2018 года из "Барселоны". Первый сезон он провел в немецком клубе на правах аренды, а потом подписал полноценный контракт с дортмундцами до конца июня 2023 года.

В составе "Боруссии" Алькасер за полтора года провел 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 26 мячей. В этом сезоне он 15 раз выходил на поле в составе дортмундцев, отметившись семью голами. По данным портала Transfermarkt, стоимость 26-летнего испанца оценивается в €42 млн.

До перехода в "Боруссию" Алькасер выступал за испанские клубы "Валенсия", "Хетафе" и "Барселона". В составе каталонской команды он стал чемпионом Испании по итогам сезона-2017/18, а также дважды выиграл Кубок Испании (2016/17, 2017/18).

За сборную Испании Алькасер провел 19 матчей, в которых забил 12 мячей.

"Атлетико" занимает четвертое место в чемпионате Испании после 18 туров , набрав 32 очка. В ближайшем туре 4 января мадридский клуб дома примет "Леванте".

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