СМИ: футболист дортмундской "Боруссии" Пако Алькасер может перейти в "Атлетико"

ТАСС, 30 декабря. Мадридский "Атлетико" намерен приобрести футболиста дортмундской "Боруссии" Пако Алькасера. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание Marca.

По информации издания, Алькасер сообщил руководству "Боруссии" о желании покинуть команду, после того как немецкий клуб подписал контракт с норвежским форвардом Эрлингом Холандом. При этом Marca сообщает, что "Атлетико" уже начал вести переговоры с Алькасером на тему возможного перехода.

Испанский нападающий перешел в "Боруссию" летом 2018 года из "Барселоны". Первый сезон он провел в немецком клубе на правах аренды, а потом подписал полноценный контракт с дортмундцами до конца июня 2023 года.

В составе "Боруссии" Алькасер за полтора года провел 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 26 мячей. В этом сезоне он 15 раз выходил на поле в составе дортмундцев, отметившись семью голами. По данным портала Transfermarkt, стоимость 26-летнего испанца оценивается в €42 млн.

До перехода в "Боруссию" Алькасер выступал за испанские клубы "Валенсия", "Хетафе" и "Барселона". В составе каталонской команды он стал чемпионом Испании по итогам сезона-2017/18, а также дважды выиграл Кубок Испании (2016/17, 2017/18).

За сборную Испании Алькасер провел 19 матчей, в которых забил 12 мячей.

"Атлетико" занимает четвертое место в чемпионате Испании после 18 туров , набрав 32 очка. В ближайшем туре 4 января мадридский клуб дома примет "Леванте".