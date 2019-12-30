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ММА

РЕН ТВ покажет бои Нурмагомедова и Макгрегора на турнирах UFC в прямом эфире

Поединок Нурмагомедова пройдет 19 апреля в Нью-Йорке, Макгрегора - 19 января в Лас-Вегасе

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Телеканал РЕН ТВ покажет бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона, а также поединок ирландца Конора Макгрегора против американца Дональда Серроне на турнирах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в прямом эфире. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе канала.

Бой Нурмагомедов - Фергюсон пройдет в Нью-Йорке 19 апреля на турнире UFC 249, поединок Макгрегора и Серроне - 19 января в Лас-Вегасе на турнире UFC 246.

"19 января в прямом эфире телеканала состоится противостояние Конора Макгрегора и Дональда Серроне, а 19 апреля - Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона ", - сказал собеседник агентства.

Нурмагомедов, которому 31 год, в сентябре провел вторую успешную защиту титула чемпиона UFC в легком весе, победив американца Дастина Порье. Россиянин завоевал пояс в апреле 2018 года, победив по очкам еще одного представителя США - Эла Яквинту. Первую защиту он провел 7 октября прошлого года, одолев Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде. Победа над Порье стала 12-й для Нурмагомедова в UFC, россиянин провел 28 боев по правилам смешанных единоборств, выиграв во всех из них. Фергюсон провел 28 боев в ММА, на счету 35-летнего американца 25 побед и три поражения.

Для Макгрегора этот бой станет первым после проигранного поединка против Нурмагомедова. Всего 31-летний ирландец провел 25 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой). Серроне принял участие в 50 поединках, выиграл в 36 боях, уступил 13 раз, еще один бой был признан несостоявшимся, в последнем бою 14 сентября 36-летний американец уступил техническим нокаутом своему соотечественнику Джастину Гэтжи.

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