Российская шахматистка Лагно выиграла чемпионат мира по блицу в Москве

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Лагно в третий раз в карьере выиграла чемпионат мира по шахматам в блице. Соревнования прошли в Москве.
После 17 туров Лагно набрала 13 очков, второе место заняла украинка Анна Музычук (12,5 очка). Перед последним туром 30-летняя Лагно и Музычук имели одинаковое количество очков, однако в заключительной партии Лагно сыграла вничью с болгарской спортсменкой Антоанетой Стефановой, Музычук уступила китаянке Тань Чжунъи.
Третье место заняла Тань Чжунъи, опередившая по дополнительным показателям россиянку Валентину Гунину, они набрали по 12 очков. Пятое место заняла россиянка Александра Костенюк (11,5), десятое - Анастасия Боднарук (11).
Лагно является чемпионкой мира по блицу 2018 года, также она выиграла турнир в 2010 году. В ноябре 2018 года Лагно уступила китаянке Цзюй Вэньцзюнь в финале чемпионата мира по классическим шахматам. Россиянка также является двукратной чемпионкой Европы (2005, 2008), чемпионкой мира по быстрым шахматам (2014), в составе женской сборной Украины она побеждала на Всемирной шахматной олимпиаде (2006) и командном чемпионате мира (2013). В составе сборной России она выиграла командный чемпионат Европы в 2017 году, российское гражданство Лагно получила летом 2014 года.