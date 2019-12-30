Российская шахматистка Лагно выиграла чемпионат мира по блицу в Москве

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Лагно в третий раз в карьере выиграла чемпионат мира по шахматам в блице. Соревнования прошли в Москве.

После 17 туров Лагно набрала 13 очков, второе место заняла украинка Анна Музычук (12,5 очка). Перед последним туром 30-летняя Лагно и Музычук имели одинаковое количество очков, однако в заключительной партии Лагно сыграла вничью с болгарской спортсменкой Антоанетой Стефановой, Музычук уступила китаянке Тань Чжунъи.