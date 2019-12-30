Чемпионка мира по блицу Лагно призналась, что ей везло по ходу турнира в Москве

МОСКВА, 30 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Екатерина Лагно рада закончить год победой на чемпионате мира по блицу в Москве, но считает, что ей везло по ходу турнира. Об этом она заявила ТАСС.

В понедельник Лагно в третий раз в карьере выиграла чемпионат мира по шахматам в блице. После 17 туров Лагно набрала 13 очков.

"Здорово, что удалось закончить год таким образом. Лучше, наверное, было не придумать, - сказала Лагно. - Второй год побеждаю, но это не значит, что это легко - конкуренция огромная, все соперницы сильные. Плюс, надо признать, что в этом году мне везло по ходу турнира. В любом случае я очень довольна, что смогла победить".

Лагно является чемпионкой мира по блицу 2018 года, также она выиграла турнир в 2010 году.