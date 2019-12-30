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НХЛ

Российский форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Панарин примет участие в Матче звезд НХЛ 2020 года

Нападающий впервые получил вызов на звездный уик-энд
Артемий Панарин AP Photo/Kathy Willens
Описание
Артемий Панарин
© AP Photo/Kathy Willens

ТАСС, 31 декабря. Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин включен в состав команды Столичного дивизионе на Матч звезд НХЛ 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Панарин впервые в карьере вызван на Матч звезд. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин второй год подряд был выбран капитаном Столичного дивизиона и отказался принять участие в Матче звезд.

Также за Столичный дивизион сыграют вратари Йонас Корписало ("Коламбус") и Брэйден Холтби ("Вашингтон"), защитники Дуги Хэмилтон ("Каролина"), Сет Джонс ("Коламбус") и Джон Карлсон ("Вашингтон"), форварды Кайл Палмьери ("Нью-Джерси"), Мэтью Барзал ("Нью-Йорк Айлендерс"), Трэвис Конекни ("Филадельфия") и Джейк Гюнцель ("Питтсбург"). В команду Атлантического дивизиона вошли вратари Туукка Раск ("Бостон") и Фредерик Андерсен ("Торонто"), защитники Ши Уэбер ("Монреаль") и Виктор Хедман ("Тампа"), нападающие Давид Пастрняк ("Бостон"), Джек Айкел ("Баффало"), Тайлер Бертуцци ("Детройт"), Джонатан Юбердо ("Флорида"), Энтони Дюклер ("Оттава") и Остон Мэттьюс ("Торонто"). Капитаном команды выбран Пастрняк.

За команду Центрального дивизиона сыграют голкиперы Джордан Биннингтон ("Сент-Луис") и Коннор Хеллебайк ("Виннипег"), защитники Роман Йоси ("Нэшвилл") и Алекс Пьетранджело ("Сент-Луис"), форварды Патрик Кейн ("Чикаго"), Натан Маккиннон ("Колорадо"), Тайлер Сегин ("Даллас"), Эрик Стаал ("Миннесота"), Райан О'Райлли ("Сент-Луис") и Марк Шайфли ("Виннипег"). Капитаном команды будет Маккиннон.

За сборную Тихоокеанского дивизиона выступят вратари Дарси Кемпер ("Аризона") и Марк-Андре Флери ("Вегас"), защитник Марк Джиордано ("Калгари"), нападающие Якоб Сильверберг ("Анахайм"), Мэттью Ткачук ("Калгари"), Коннор Макдэвид ("Эдмонтон"), Леон Драйзайтль ("Эдмонтон"), Анже Копитар ("Лос-Анджелес"), Логан Кутюр ("Сан-Хосе") и Элиас Петтерссон ("Ванкувер"). Капитаном команды стал Макдэвид.

Второй год подряд по результатам голосования болельщиков в команду каждого дивизиона добавят еще по одному игроку из списка, предоставленного НХЛ. Российских хоккеистов в нем нет. Голосование начнется 1 января и завершится 10 января 2020 года. Звездный уик-энд пройдет с 25 по 26 января 2020 года в Сент-Луисе.

Биография Панарина

В текущем сезоне Панарин сыграл 38 матчей, в которых набрал 51 (21 шайба + 30 результативных передач) очко. 28-летний россиянин занимает восьмое место в списке бомбардиров (первое среди россиян), лидирует Макдэвид, набравший 63 очка (22+41) в 41 матче. Панарин перешел в "Рейнджерс" перед началом текущего сезона, до этого он в течение двух сезонов играл за "Коламбус", а также провел два сезона за "Чикаго".

Всего в регулярных чемпионатах НХЛ российский нападающий отыграл 360 матчей, в которых набрал 371 (137+234) очко, в плей-офф на его счету 26 (9+17) очков в 27 играх. По итогам сезона-2015/16 он стал обладателем "Колдер Трофи" (приз лучшему новичку по итогам регулярного чемпионата НХЛ - прим. ТАСС), набрав 77 (30+47) очков в 80 матчах.

В России форвард играл за подмосковный "Витязь", казанский "Ак Барс" и петербургский СКА. В составе последнего он стал обладателем Кубка Гагарина в 2015 году. На его счету серебряная (2015) и две бронзовые (2016, 2017) медали чемпионатов мира, а также золото мирового первенства среди молодежных команд 2011 года.

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