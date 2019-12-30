Риди: борьба с допингом в России стала одним из главных успехов WADA за последние 6 лет

ТАСС, 31 декабря. Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди назвал борьбу с допингом в России одним из главных успехов за время своей работу на посту президента организации. Об этом функционер сказал в своем прощальном слове, опубликованном на сайте WADA.

Риди покинет пост 31 декабря. Его место с 1 января 2020 года займет избранный президент WADA Витольд Банька.

"Чуть более 20 лет назад было основано WADA, задачами которого стали продвижение, гармонизация и регулирование борьбы с допингом в спорте. За это время организация сделала огромный шаг в развитии. Радует, как WADA отреагировало на события последних шести лет, одним из которых стал российский допинговый кризис. Именно он привел к появлению команды департамента разведки и расследований (Intelligence and Investigations), прекрасно справившейся со своей работой", - отметил Риди.

9 декабря исполком WADA единогласно принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА. Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. 24 декабря общее собрание членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) приняло рекомендацию наблюдательного совета о несогласии с санкциями WADA, а 27 декабря организация отправила уведомление об этом, теперь WADA сообщит о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS). Санкции могут вступить в силу только после решения CAS.

"Работа отдельных лиц в этом отделе сыграла важную роль в реагировании WADA на российский допинговый кризис, последняя глава которого завершилась в декабре решением исполкома, где было рекомендовано лишить РУСАДА статуса соответствия. CAS будет принимать решение по этому вопросу, но на протяжении всего процесса WADA демонстрировало профессионализм, опыт и волю, позволяющие эффективно противостоять этому беспрецедентному уровню обмана и коррупции. Этот случай помог укрепить правовую базу кодекса WADA", - добавил Риди.