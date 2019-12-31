Клуб НХЛ "Нью-Джерси" подписал контракт новичка с россиянином Охотюком

ТАСС, 31 декабря. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси" подписал соглашение с российским защитником Никитой Охотюком. Об этом сообщает пресс-служба команды.

19-летний хоккеист подписал трехлетний контракт новичка. Последние три сезона он провел в команде "Оттава 67", которая выступает в Хоккейной лиге Онтарио (OHL). В текущем регулярном чемпионате Охотюк провел девять матчей и сделал пять результативных передач. В прошлом сезоне защитник провел 56 матчей и набрал 17 (2 гола + 15 передач) очков.

На драфте 2019 года "Нью-Джерси" выбрал Охотюка под общим 61-м номером. В составе молодежной команды России защитник принимал участие в Суперсерии 2019 года против сборных канадских лиг. Также он выступал на чемпионате мира среди юниоров 2018 года, где российская команда завершила выступление на стадии четвертьфинала, проиграв американцам со счетом 1:5.

"Нью-Джерси" в текущем сезоне НХЛ занимает предпоследнее место в Восточной конференции. Команда набрала 32 очка в 38 матчах.