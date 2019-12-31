"Финикс" на выезде выиграл у "Портленда" в матче регулярного чемпионата НБА

ТАСС, 31 декабря. "Финикс" в гостях победил "Портленд" со счетом 122:116 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Защитники "Финикса" и "Портленда" Девин Букер и Дамиан Лиллард соответственно набрали по 33 очка. Защитник "Финикса" Рики Рубио и центровой "Портленда" Хассан Уайтсайд сделали по дабл-даблу, на счету Рубио 18 очков и 13 передач, у Уайтсайда 16 очков и 22 подбора.

"Финикс" располагается на 10-м месте в Западной конференции, одержав 13 побед при 20 поражениях, команда выиграла второй матч подряд. "Портленд" занимает девятое место в Западной конференции, в активе клуба 14 побед при 20 поражениях, команда потерпела четвертое поражение подряд.

"Финикс" в следующем матче в гостях сыграет с "Лос-Анджелес Лейкерс" 2 января, в тот же день "Портленд" на выезде встретится с "Нью-Йорк Никс".

В других матчах дня "Вашингтон" дома переиграл "Майами" (123:105), "Атланта" на выезде оказалась сильнее "Орландо" (101:93), "Миннесота" в овертайме обыграла "Бруклин" (122:115), "Милуоки" на своей площадке победил "Чикаго" (123:102), "Юта" дома обыграла "Детройт" (104:81).