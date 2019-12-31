СМИ: "Эвертон" готов предложить €50 млн за футболиста мадридского "Реала" Родригеса

ТАСС, 31 декабря. Колумбийский полузащитник испанского "Реала" Хамес Родригес может продолжить карьеру в английском "Эвертоне". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание El Desmarque.

По информации источника, "Эвертон" готов предложить "Реалу" €50 млн за трансфер 28-летнего игрока. Также в приобретении игрока заинтересованы английский "Арсенал", итальянские "Интер", "Наполи" и "Рома", а также французский "Марсель".

В декабре "Эвертон" возглавил итальянский специалист Карло Анчелотти, под руководством которого футболист выступал в составе "Реала" и немецкой "Баварии".

Родригес перешел в "Реал" в 2014 году, в текущем сезоне игрок провел девять матчей во всех турнирах за клуб, забил один гол и сделал одну голевую передачу. Предыдущие два сезона он выступал на правах аренды за немецкую "Баварию". В составе немецкой команды он становился двукратным чемпионом Германии и обладателем Кубка Германии. Вместе с "Реалом" Родригес становился чемпионом Испании, двукратным победителем клубного чемпионата мира, Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

В составе сборной Колумбии Родригес провел 76 матчей, в которых забил 22 мяча. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров национальной команды, отставая от лидера Радамеля Фалькао на 12 голов, и делит десятое место по числу игр (лидер Карлос Вальдеррама - 111 матчей).