Вера Звонарева пропустит Australian Open из-за травмы руки

Спортсменка пропустит турнир из-за травмы левой кисти. Звонарева не выступила на Открытом чемпионате США 2019 года из-за этой же травмы.

ТАСС, 31 декабря. Россиянка Вера Звонарева не сыграет на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Открытом чемпионате Австралии (AustralianOpen). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

35-летняя Звонарева занимает 80-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету 12 побед на турнирах WTA. Высшим достижением россиянки на турнирах серии Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США (2010) и Уимблдона (2010). Спортсменка дважды доходила до полуфинала Открытого чемпионата Австралии (2009, 2011), кроме того, на ее счету победа на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде (2010).

Также Звонарева одержала победу в парном разряде на Открытом чемпионате США в 2006 году и стала бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине в 2008 году в одиночном разряде.

Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне 20 января - 2 февраля. Призовой фонд турнира составит 49,1 млн долларов.