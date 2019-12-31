Шубенков настаивает на предметных ответах ВФЛА на вопросы открытого письма

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Россиянин Сергей Шубенков, выступающий в беге с барьерами выразил желание получить однозначные и предметные ответы от представителей Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на вопросы, заданные в открытом письме. Об этом Шубенков написал в Instagram сториз.

В воскресенье Шубенков, Анжелика Сидорова (прыжки с шестом) и Мария Ласицкене (прыжки в высоту) опубликовали открытое письмо, адресованное руководству ВФЛА, в котором изложили ключевые вопросы к организации по выходу из кризиса, сложившегося в российской легкой атлетике. В понедельник руководство ВФЛА выступило с предложением провести рабочую встречу с членами комиссии спортсменов 10 января в Москве.

"Уважаемое руководство ВФЛА, бросать тренировки и летать в Москву на разговор без четкой, заранее составленной повестки считаю невозможным, - написал 29-летний Шубенков. - Чтобы было понятно, о чем встречаться, настаиваю на однозначных и предметных ответах на вопросы, заданные ранее в открытом письме".

Шубенков завоевал четыре медали на чемпионатах мира в беге на 110 м с барьерами - золотую (2015), две серебряные (2017, 2019) и бронзовую (2013 в Москве). Также в его активе две золотые (2012, 2014) и серебряная (2018) медали чемпионатов Европы, золото чемпионата Европы в помещении (2013). В 2017 и 2018 годах он становился победителем Бриллиантовой лиги.