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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Сидорова считает, что ВФЛА затягивает время в ситуации с допинговым кризисом

В понедельник руководство ВФЛА выступило с предложением провести рабочую встречу с членами комиссии спортсменов 10 января в Москве
Анжелика Сидорова Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Анжелика Сидорова
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 31 декабря. Чемпионка мира по прыжкам с шестом россиянка Анжелика Сидорова считает, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) затягивает время в ситуации с допинговым кризисом. Об этом Сидорова написала в Instagram сториз.

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Шубенков настаивает на предметных ответах ВФЛА на вопросы открытого письма

В воскресенье Сидорова, Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Сергей Шубенков (бег с барьерами) опубликовали открытое письмо, адресованное руководству ВФЛА, в котором изложили ключевые вопросы к организации по выходу из кризиса в российской легкой атлетике. В понедельник руководство ВФЛА выступило с предложением провести рабочую встречу с членами комиссии спортсменов 10 января в Москве.

"Уважаемое руководство ВФЛА, ответом это назвать сложно, - написала 28-летняя Сидорова. - Молчание и затягивание времени - наша главная претензия, вы отвечаете тем же самым снова и снова. Ответы на заданные вопросы хотим получить не только мы трое, а все спортсмены и тренеры. Жаль, что вы не хотите этого понимать".

Сидорова одержала победу на чемпионате мира 2019 года. В активе спортсменки две серебряные медали чемпионатов мира в помещении, золотая медаль чемпионата Европы, а также две золотые и одна бронзовая награды чемпионатов Европы в помещении.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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