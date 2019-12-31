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Футбол в России

Роман Березовский покинул пост тренера футбольного клуба "Сочи"

Специалист входил в тренерский штаб Александра Точилина

ТАСС, 31 декабря. Футбольный клуб "Сочи" объявил об уходе Романа Березовского с поста тренера клуба. Об этом сообщает пресс-служба команды.

45-летний Березовский входил в тренерский штаб Александра Точилина, после его увольнения в связи с неудовлетворительными результатами 20 ноября Березовский исполнял обязанности главного тренера клуба. 8 декабря Владимир Федотов, работавший в "Оренбурге", возглавил "Сочи".

"Для меня это было незабываемое время, наилучшие пожелания всем, - сказал Березовский. - Большое желание, чтобы людей на стадионе становилось все больше, а игра и результаты все лучше и лучше".

Ранее Березовский работал тренером вратарей в московском "Динамо" (вместе с клубом он стал победителем первенства Футбольной национальной лиги) и сборной Армении. В течение карьеры игрока Березовский выступал за "Динамо", "Химки", московское "Торпедо" и петербургский "Зенит". В составе "Зенита" Березовский стал обладателем Кубка России (1999), вместе с "Химками" игрок одержал победу в первом дивизионе в 2006 году (предшественник ФНЛ). В составе сборной Армении Березовский провел 94 матча (второй результат в истории, лидирует Саркис Овсепян - 132 игры).

На зимний перерыв "Сочи" ушел, занимая последнее, 16-е место, в турнирной таблице чемпионата России. В активе клуба 15 очков в 18 матчах. В первом туре после перерыва "Сочи" примет тульский "Арсенал" 1 марта.

Теги
Российский футбол
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